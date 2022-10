Formazioni ufficiali Cremonese Napoli | le scelte degli allenatori

(Di domenica 9 ottobre 2022) Ledimatch valido per l’9ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per l’9ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Ascacibar; Zanimacchia, Afena-Gyan, Quagliata; Dessers. Allenatore: Alvini(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-jae, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sono tre come previsto i cambi di formazione di Spalletti per la gara contro la Cremonese. Titolari alle 18 saranno Mario Rui, Ndombele e Politano ...Cremonese-Napoli, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di Serie A. Le ultime dritte. Tutto pronto allo Zini per il fischio d'inizio di Cremonese-Napoli.