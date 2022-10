Festival digitale popolare | oltre 2 000 persone in presenza

Sono state oltre 2.000 le presenze alla prima edizione deldelPopolare, organizzato dalla Fondazione Italiaa Torino. L'evento ha portato a riflettere sulle opportunità del, a partire dalla vita del singolo cittadino, ...Con certezza, anche qui, di proporsi come il primo corso universitario in Italia che realizzerà la "copia" di un'aula, ovvero la possibilità di fare lezione in modo immersivo.Presenti più di 100 relatori: tra gli ospiti Marchisio, La Rappresentante di Lista, Chiellini, Makkox, Gama e Capotondi ...Sono state oltre 2.000 le presenze alla prima edizione del Festival del Digitale Popolare, organizzato dalla Fondazione Italia Digitale a Torino. (ANSA) ...