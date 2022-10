DIRETTA F1 | GP Giappone 2022 LIVE | piove leggermente meno | un’ora al termine della gara

Leggi su oasport

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: L’INCIDENTE DI CARLOS SAINZ 8.56 E’ stata riportata ora ai box la Ferrari incidentata di Carlos Sainz. 8.55e 8 minuti al. 8.51 E’ tornata in pista la Medical Car, ma la situazione non è cambiata. 8.48 Chris Horner a SkySport: “Era difficile, credo sia stato giusto partire con la, così come interromperla. Per fortuna a Sainz non è successo nulla, la visibilità era troppo rischiosa per poter correre. Tutti vorremmo ripartire, vedremo se il meteo migliorerà. Ora sarebbe troppo pericoloso, c’è troppa acqua in pista“. 8.45 Ricordiamo che Carlos Sainz è rimasto vittima di un incidente a seguito di un testacoda dovuto all’aquaplaning. 8.43 La classifica al momento dell’interruzione: 1 Max ...