DIRETTA F1 | GP Giappone 2022 LIVE | Charles Leclerc vuole allungare la battaglia iridata! Si parte alle 7 00

(Di domenica 9 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.557.00 italiane il via alla gara! 6.50 La Ferrari cercherà di rovinare la festa all’orange. Il monegascoe lo spagnolo Carlos Sainz, dalla seconda e terza casella, proveranno a mettere sotto pressione il leader, imponendo la loro strategia nei confronti dell”alfiere della Red Bull. Per questo la gestione dellanza e del primo giro, in particolare, potrebbe fare la differenza. 6.45 Max Verstappen, su Red Bull, partirà dalla pole-position. L’olandese della scuderia di Milton Keynes andrà a caccia del successo che, abbinato al giro veloce, potrebbe valere il titolo mondiale. Per Max si tratterebbe del secondo successo consecutivo a quattro gare dalla conclusione del campionato. 6.40 Buongiorno e bentrovati alla ...