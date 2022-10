Covid oggi Lazio | 3 023 contagi A Roma 1 498 casi

Sky Tg24

Sono 3.023 i contagi da coronavirus nel Lazio, 9 ottobre 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Non si registrano morti. A Roma segnalati 1.498 casi. I ricoverati sono 490 ( - 1), 35 le terapie intensive (+2). I ..., domenica 9 ottobre, nel Lazio su 1.944 tamponi molecolari e 13.525 tamponi antigenici per un ... Argomenti- 19coronavirus lazio coronavirus roma Leggi anche, nel Lazio 1.611 ... Covid, le notizie di oggi: 34.444 nuovi positivi e 41 morti. Tasso al 20,2%. LIVE Su 1.883 tamponi processati, i casi positivi diagnosticati sono 989. Così la divisione dei nuovi casi per provincia: 313 Ancona, 147 Ascoli Piceno, 122 Fermo, 165 Macerata, 201 Pesaro e Urbino, 41 fuo ...Bradley Beal salterà la partita di lunedì a Charlotte in maglia Wizards dopo essere stato inserito nei protocolli di salute e sicurezza della NBA. Lo ha annunciato la franchigia ...