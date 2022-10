Amici 22 | la sfidante Claudia è la fidanzata di Samuele Barbetta

Leggi su novella2000

(Di domenica 9 ottobre 2022) Il retroscena sudi22 Anche oggi ad22 non mancano le emozioni. La puntata è infatti iniziata con un provvedimento disciplinare per i cantanti, che non si sono svegliati in tempo per una video lezione, saltandola. Successivamente così i ragazzi hanno affrontato una gara cover, giudicata da Giorgia, e a L'articolo proviene da Novella 2000.