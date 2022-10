(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Ci sonodi un nuovo”. Il nuovo allarme arriva dall’maggiore dinel suo videomessaggio. “Durante la giornata di ieri la terraha sempre tremato a causa di attacchi delle armi russe di vario genere che il nemico ha inflitto alle nostre città e villaggi. Su tutta la linea del fronte sono in corso pesanti battaglie sanguinose. Ma il cuore ci duole soprattutto per la città di Zaporizhzhia che nel corso della giornata è stata vittima di vari attacchi e colpi russi. Il nemico – spiega Shevchuk- sta cercando di intimidire questa città che è stata già annessa alla Federazione Russa in contumacia minacciando quelle persone che la difendono con coraggio. La nostra Kharkiv ha tremato ...

Adnkronos

... il presidente dei vescovi italiani, l'di Bologna Matteo Zuppi, aveva toccato l'... cioè di pieno sostegno alle ragioni dell'anche attraverso la fornitura di armamenti. Questa volta, ...Certo ogni situazione è diversa, si schermisce l'nell'intervista a la Repubblica, però ... Una grande differenza tra Mozambico e conflitto in, Zuppi la vede nel fatto che mentre in ... Ucraina, arcivescovo Kiev: "Grandi e vere minacce di un disastro nucleare" (Adnkronos) – “Ci sono grandi e vere minacce di un nuovo disastro nucleare”. Il nuovo allarme arriva dall’arcivescovo maggiore di Kiev nel suo videomessaggio. “Durante la giornata di ieri la terra ucr ...Riunione in Regione con associazioni, sindacati, rettori, sindaci e vescovi per la manifestazione contro la guerra ...