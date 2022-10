leggo.it

Asportata massa tumorale di 10 chili al reparto di chirurgia oncologica di Pagani , a Salerno . L', brillante nella sua eccezionalità e risalente alla fine di settembre, è stata eseguita su di una ragazza di 28 anni . La giovane aveva dolori all'inguine e un sopraffiato. Da un'ecografia ...L', brillante nella sua eccezionalità e risalente alla fine di settembre, è stata ... era emersa la presenza di una cisti, sviluppata per mesi, poi diventata una massa dida almeno ... Tumore, operazione record: asportata massa da 10 chili nell'addome di una ragazza di 28 anni Asportata massa tumorale di 10 chili al reparto di chirurgia oncologica dell'ospedale di Pagani in Campania. L'operazione, brillante nella sua eccezionalità e risalente alla fine ...Quattro medici, in servizio presso l’ospedale Cardinal Panico di Tricase sono indagati con l’accusa di responsabilità colposa per lesioni in ambito sanitario. La storia ...