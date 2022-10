Supermercati | questi prodotti non hanno scadenza

Leggi su consumatore

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tra gli scaffali, la preoccupazione per le scadenze è di primaria importanza; tranne che per. Vediamo quali Non c’è dubbio, il supermercato rappresenta nelle nostre vite uno dei luoghi della vita. A pensarci bene, nell’arco della nostra esistenza trascorriamo un quantitativo incommensurabile presso un pugno di luoghi. Sempre uguali, sempre gli stessi, lì L'articolo proviene da Consumatore.com.