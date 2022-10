SeaFuture 2023 | parte da Venezia la road map verso VIII edizione

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) –dalamapl’ottavadel, il più importate salone internazionale realizzato in Italia che si rivolge all’industria del settore navale, alle Marine Militari, agli Enti di gestione e ai Governi che possono qui condividere il proprio know how e confrontarsi con la comunità scientifica specializzata in tecnologia, sicurezza, scienze ambientali e infrastrutture., che si svolgerà nella Base Navale della Spezia dal 5 all’8 giugno, è stato infatti presentato nell’ambito della XIIIdel “Trans – Regional Seapower Symposium” (T-). “Grazie alla stretta collaborazione con la Marina Militare ci è stata data la possibilità di portare ...