Nedved | «In Vlahovic vedo un piccolo Ibra | è su quella strada»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Poco prima di Milan-Juventus di campionato, il vicepresidente del club bianconero, Pavel, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Ha parlato dell’importanza della partita, visto l’inizio di stagione vissuto dalla squadra di Massimiliano Allegri. Ma anche di Dusanne ha esaltato i margini di crescita. Ha dichiarato che il serbo può diventare determinante, anche se è giovanissimo. Ha detto di vedere in lui una sorta die che sicuramente la vicinanza di Arek Milik potrà aiutarlo a crescere. “Oggi è una partita che conta tanto, sicuramente più per noi dopo l’inizio che abbiamo avuto. Un giocatore determinante come Leao?può diventare determinante, anche se è solo un 2000 e non bisogna dimenticarlo. Ioin ...

... è difficile quando parti male come noi - è l'opinione del vicepresidente della Juve Pavela ...per esempio è quel tipo di giocatore, anche Kean, sono già forti ma vanno aspettati. In ...: "Inun piccolo Ibra" " In Dusan vedo un piccolo Ibra quando arrivò da noi nel 2004, è su quella strada e con quel fisico può diventare come lui. Milik È già affermato, tecnicamente ...Dusan Vlahovic è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida con il Milan. Le sue parole: Stai giocando sia senza che con Milik. Cometi trovi con il polacco "Mi trovo benissimo, sicuramente ...La Juventus sta per scendere in campo contro il Milan a San Siro nella partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A ...