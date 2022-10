La Gazzetta dello Sport

"Nel calcio non ti danno tempo, è difficile quando parti male come noi - è l'opinione del vicepresidente della Juve Pavela pochi minuti dall'inizio di Milan - Juve - . Ora stiamo cercando di recuperare punti, stasera è una partita più importante per noi che per il Milan perché siamo in ritardo". Paralleli "Leao ...Commenta per primo Pavel, vicepresidente della Juve , è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del big match di San Siro contro il Milan : 'Adesso siamo in una situazione in cui dobbiamo recuperare punti, siamo in ... Nedved: "Fin qui non è stata la vera Juve. Vlahovic Mi ricorda l’Ibra del 2004..." Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti ha rilasciato un'intervista a DAZN per il format "Piedi x terra". Il giovane talento bianconero ha ...Fabio Miretti, giovane centrocampista della Juventus, ha concesso una lunga intervista a Dazn nel format Piedi x terra: le sue dichiarazioni. CALCIATORE – "Quando ho iniziato a giocare a calcio era il ...