Nasce il “liceo digitale” | esperimento scolastico al Matteucci

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sono in trenta ad aver scelto il primod’Italia. Trenta alunni è il numero perfetto, d’immaginario filmico… Che fa già sognare una Notte prima degli esami nell’aula di robotica. Siamo all’Istitutodi Roma, in testa nella sperimentazione del nuovo. “Mi piacerebbe avere un banco come fosse un grande tablet: uno schermo con tutte le funzioni da cui vengono fuori i libri in”. Così parla Carlo, tredici anni. Sognano il robot umanoide di Musk, s’interrogano sulla vita nello spazio, ma partono sempre dal banco, eterno custode di saperi e segreti, depositario di un’educazione sentimentale lunga cinque anni. Carlo ci racconta il perché della sua scelta. Vuol fare l’ingegnere, come la maggior parte dei suoi compagni di classe, e ha un apparecchio acustico che dal ...