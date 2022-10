Milano | tensione in corteo anarchico | spray al peperoncino contro Digos

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022), 8 ott. (Adnkronos) - Oltre 200 persone dell'area anarchica e marxista-leninista, provenienti da varie province del nord Italia, si sono ritrovate verso le 15 in piazzale stazione Porta Genova ada dove, un'ora dopo, si sono mosse inlungo via Vigevano, esponendo striscioni e accendendo fumogeni. A presidiare la manifestazione organizzata in sostegno dell'Vincenzo Vecchi, in vista dell'imminente decisione dell'autorità giudiziaria francese circa la sua estradizione in Italia, è il dispositivo di ordine pubblico predisposto dal questore Giuseppe Petronzi. Verso le 16.15 la polizia "è intervenuta risolvendo immediatamente un momento diverificatosi quando i manifestanti si sono rivolti verso gli agenti dellaspruzzando dello ...