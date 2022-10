LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | al via le qualifiche! Sarà sfida Verstappen-Ferrari per la pole?

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.01 SEMAFORO VERDE!! Comincia il Q1! 18 minuti per definire i quindici piloti che accederanno al Q2. 7.58domani può chiudere i conti per il Mondiale e festeggiare la certezza aritmetica del titolo, ma per farlo dovrà guadagnare almeno 8 punti su Charles Leclerc e 6 su Sergio Perez. 7.55 Tra cinque minuti comincerà il Q1, in cui il gruppo verrà scremato da 20 a 15 piloti. Gli ultimi cinque infatti si fermeranno e resteranno esclusi dal Q2. 7.52 CLASSIFICA GENERALE MONDIALE COSTRUTTORI: 1 RED BULL RACING RBPT 5762439 3 MERCEDES 373 4 MCLAREN MERCEDES 129 5 ALPINE RENAULT 125 6 ALFA ROMEO52 7 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 37 8 HAAS34 9 ALPHATAURI RBPT 34 10 WILLIAMS MERCEDES 6 7.49 CLASSIFICA GENERALE ...

A Suzuka, il terzo turno di prove libere si è concluso con Verstappen davanti alle due Ferrari. All'olandese non resta che mettere la sua Red Bull davanti a tutti in questa appassionante caccia alla ...[F1] - Buongiorno cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla diretta testuale della terza sessione di prove libere del Gran Premio del2022, diciottesima tappa del campionato mondiale di Formula 1. Sessione terminata rivivila con la nostra cronaca minuto per minuto 06.30 - Per quanto riguarda la diretta scritta delle PL3 di ...A Suzuka tutti in pista per giocarsi la pole. Segui le qualifiche in diretta con la classifca dei tempi aggiornata live ...F1 - Segui la DIRETTA SCRITTA delle qualifiche del GP del Giappone, in scena nell'iconico tracciato di Suzuka a partire dalle ore 8:00 italiane. Scattare dalla prima fila è quasi determinante su ...