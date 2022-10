Listeriosi | muore un 75enne a Campobasso

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’uomo, originario di Bojano, aveva mangiato ricotta. Tra le cause, oltre alla, vi sono anche delle patologie pregresse Una vicenda sempre più fitta e misteriosa. A, un altro uomo è morto per via della. Si tratta di unle cui condizioni erano state definite da subito molto gravi a causa anche di alcune patologie pregresse. L’uomo, originario di Bojano, era stato ricoverato al Cardarelli di, nel reparto di terapia intensiva. Era da giorni in rianimazione dopo aver ingerito un alimento, probabilmente della ricotta. Sul caso è stata avviata una verifica dell’ufficio Igiene per risalire al tipo di alimento all’origine del contagio. Laporta con sé rischi molto alti, soprattutto per quanto concerne i formaggi molli. ...

Fino al caso di Campobasso, da due anni a questa parte erano stati registrati in Italia 66 casi clinici die quattro vittime . Come precisato dal ministero della Salute i decessi sono ...