Lazio | problemi intestinali per Romagnoli

Commenta per primo Lasi prepara al posticipo di lunedì sera sul campo della Fiorentina. Dopo il giorno di riposo in ... mentre il numero 13 è alle prese con deiintestinali.Finisce 1 - 1, un punto che non risolve idelle due formazioni. A breve potrete vedere gli ... 72 Djiuricic (S)CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Milan* 20, Udinese 19,17,...FORMELLO - Casale in gruppo, ma due assenti mettono in ansia Sarri in vista della Fiorentina - Noi Biancocelesti ...FORMELLO - Casale in gruppo, ma Sarri due assenti mettono in ansia Sarri in vista della Fiorentina - Noi Biancocelesti ...