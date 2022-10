Kvaratskhelia pazzo di Spalletti | “È un maestro”

(Di sabato 8 ottobre 2022) Sei gol e tre assist in undici partite disputate: lo score di Khvichain questo inizio stagione è senza dubbio sorprendente. Arrivato dalla Dinamo Batumi per 10 milioni di euro, il talento georgiano ha fatto vedere sin da subito grandissime cose in campo. La sua tecnica, la sua velocità e la sua forza fisica hanno fatto innamorare in un attimo tutti i tifosi del Napoli che già ne hanno fatto il loro beniamino. Nella lunga intervista rilasciata al “Corriere dello Sport”,ha parlato anche del suo rapporto con il tecnico Luciano: parole di grande stima e rispetto per l’ex allenatore di Roma e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. Khvicha(FOTO – Getty Images) “Prima di venire a Napoli, io eci incontrammo nella sua casa a Milano: mi ...

Tutto Napoli

... " Raspadori che cicca una buona palla di Lozano , si rende conto dell'errore, corre come un... mandando definitivamente in bambola l'Ajax poi ulteriormente tramortito dal destro di...Ha già segnato 5 gol in Serie A, Del Piero ne è, Marcolin scomoda Henry: eppure il suo valore continua a essere sottostimato Napoli 21/08/2022 ... esultanza gol KhvichaONLY ITALY Il ... Sconcerti pazzo di Kvaratskhelia: "Sembra di averlo già visto in Meroni e Best" Nicola Ventola è letteralmente pazzo della compagine azzurra allenata da Luciano Spalletti: 'A pensare che a questa squadra manca Osimhen'.Ha già segnato 5 gol in Serie A, Del Piero ne è pazzo, Marcolin scomoda Henry: eppure il suo valore continua a essere sottostimato Il nome nuovo del calcio italiano – inteso come campionato – senza du ...