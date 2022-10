DailyNews 24

... ironia sui social Durante la puntata di ieri del GF Vip è statal'immagine di Mehmet, ... Plot twist: In realtà Pier è Mehmet #@pierpaolopretel pic.twitter.com/mPvONAiDmT Matteo Evandro ...Come sarà la nuova dimora che ospiterà i Vipponi Qualche anticipazione l'avevanei giorni ...@GrandeFratello questa sera su #Canale5 ! Ecco alcune immagini in anteprima della casa del #! ... GFVip, svelata la data delle nozze di Francesca Cipriani: tutti i dettagli Tuttavia nel corso della puntata di giovedì sera ha svelato il reale motivo che l’avrebbe spinta ... Ecco che cosa ha detto. Gf Vip, Sara Manfuso commenta la lite con Signorini (e con Ciacci) Ecco che ...Francesca Cipriani è pronta a convolare a nozze con Alessandro Rossi: svelata la data e i dettagli sulla festa di matrimonio ...