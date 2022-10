Gazzetta | Napoli | attento alla Cremonese | ricorda Spezia e Empoli

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 ottobre 2022)e torna l’rme piccole per il. Comeun editoriale delladello Sport. Ha sempre vinto salvo contro due avversari non proprio irresistibili: Fiorentina e Lecce. Per ilè una vecchia questione: grandioso con le big, impacciato contro le squadre medie e piccole. L’enorme entusiasmo e le aspettative accese dai successi importanti hanno avuto spesso effetti collaterali non positivi. Anche per questo, evidentemente, Spalletti mantiene un profilo basso, moltoall’equilibrio, al filo rosso della continuità. Il passato insegna. Nella stagione scorsa ilera partito molto bene in campionato. Viaggiava addirittura più forte di adesso con otto vittorie di fila interrotte soltanto ...