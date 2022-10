F1 | GP Giappone 2022 | Verstappen beffa le Ferrari per pochi millesimi e fa sua la pole di Suzuka

(Di sabato 8 ottobre 2022) Maxle. L’olandese della Red Bull ha conquistato laposition del Gran Premio del, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno, precedendo le due Rosse di una manciata dial termine di una qualifica letteralmente elettrizzante. Sul tracciato di, dove non si correva dal 2019, i piloti hanno regalato grandi emozioni al foltissimo pubblico presente, con il campione del mondo in carica che ha centrato la partenza al palo (la 18a della carriera) con il tempo di 1:29.304 precedendo per appena un centesimo Charles Leclerc () che paga un T3 non al livello dei settori precedenti. La seconda fila sarà aperta da Carlos Sainz (Ferrar) che si ferma a soli 57 ...

SUZUKA - E' Max Verstappen a prendersi la pole position nel Gran Premio del, valevole per la diciottesima tappa del Mondialedi Formula 1. In prima fila con lui ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, mentre l'altra Rossa di Carlos Sainz è in terza posizione. A ...SUZUKA - Max Verstappen conquista la pole position nel Gran Premio del, diciottesimo appuntamento stagionale della Formula 1. In prima fila con lui ci sarà la Ferrari di Charles Leclerc, mentre l'altra Rossa di Carlos Sainz è in terza ...La Formula 1 torna nel Paese del Sol Levante dopo 3 anni: segui la cronaca live delle qualifiche di Suzuka valide per il GP del Giappone 2022 di F1. Charles Leclerc in pista – Foto Pirelli – F1 GP ...Finalmente non piove a Suzuka e nel terzo turno libero i piloti hanno potuto provare le varie mescole delle gomme slick. Sulla pista di casa, presa d'assalto dal pubblico che ha riempito ...