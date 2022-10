Cessione Sampdoria | a inizio settimana potrebbero arrivare importanti novità

(Di sabato 8 ottobre 2022) Stasera la partita con il Bologna, l’esordio di Stankovic sulla panchina e poi apossibilisulla, giorni caldi in casaStasera la partita con il Bologna, l’esordio di Stankovic sulla panchina e poi apossibilisulla, giorni caldi in casa. Ladella società va avanti da ormai tre anni con scarsi risultati. Dopo aver visto sfumare la trattativa con la cordata di Gianluca Vialli, ora i tifosi sperano in uan fumata bianca con quella di Di Silvio. Il D-Day per ladel club dovrebbe essere lunedì dove sono attese comunicazioneda parte della famiglia Al ...

Commenta per primo Qualche tempo fa, anche il suo nome venne accostato alla, come possibile compratore. Eppure Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter, non ha mai dato segnali di voler rientrare nel calcio. Un'analisi, però, l'ex numero uno nerazzurro la fa, ...Commenta per primo Continua ad 'appassionare' i tifosi dellala questione della possibilesocietaria. A Genova, in questi giorni, si fa un gran parlare del gruppo legato a Francesco Di Silvio, presunto rappresentante dello sceicco Al Thani. ...La Sampdoria sta perdendo in casa con il Monza, ma prima della gara c’è stato un annuncio sulla cessione del club. Per la Sampdoria le cose in campionato non stanno andando… Leggi ...Cessione Sampdoria, il ruolo dell’escrow agent e la funzione del proofs of funds: quanto manca al closing. Il nostro focus ...