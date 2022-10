Agenzia ANSA

Il Segretario Regionale delLuca Fais torna ad evidenziare come "la situazione dellesarde è a livelli allarmanti e non si vedono quei provvedimenti correttivi che il sindacato ......non vengono usati nellema durante lo svolgimento delle prove di esame scritte del personale di Polizia che ambisce ad acquisire il grado superiore. È una vergogna'. Il leader deltorna ... Carceri: Sappe, detenuto Sassari tenta suicidio - Sardegna (ANSA) - SASSARI, 08 OTT - "Venerdì di passione e protesta nel carcere di Sassari". La denuncia è del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe che rende noti gli ultimi eventi nella struttura de ...Carcere di Bancali nel caos. Il Sappe denuncia: "detenuto tenta il suicidio, un altro prende a testate un muro in ospedale. Il Sappe denucia: la Polizia penitenziaria in ginocchio, è necessario avvice ...