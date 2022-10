Calendario Serie A calcio | chi gioca oggi | orari 8 ottobre | programma | tv | streaming DAZN e Sky

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo le giornate infrasettimanali dedicate alle coppe europee, laA è pronta a tornare nel weekend per mandare in scena la nona giornata della stagione 2022-2023. In questo sabato 8, saranno 3 le partite in agenda: l’apertura con Sassuolo-Inter alle 15, il big match delle 18 che sarà Milan-Juventus e infine il posticipo delle 20.45 dove ad affrontarsi saranno Bologna e Sampdoria. Tutto lo sport dia 24,99€ anziché a 29,99€ al mese per 6 mesi. Attiva entro il 2IN TV – Le partite in agenda si potranno seguire in direttasuo sull’App per smart-tv, oltre che sul canale ZONA, disponibile sul canale 214 di Sky Q. Bologna-Sampdoria, inoltre, sarà visibile anche su Sky Sport 251 e insu NOW e Sky ...