Calciomercato | Real Madrid in pole per Bellingham | sul piatto 100 milioni di euro

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il futuro di Judepotrebbe essere lontano dal Borussia Dortmund. Nonostante la sua giovane età, il centrocampista britannico si sta prendendo grandi responsabilità (come la fascia da capitano al braccio) e sta offrendo ottime prestazioni. Non è un caso che numerosi club abbiano messo gli occhi su di lui. Secondo il tabloid ‘Sun‘, sarebbe ilad essere attualmente inposition per acquistare il suo cartellino. I blancos sono pronti a mettere sulben 100diper averee continuare a ringiovanire il proprio centrocampo, che può già vantare due giovani di talento come Camavinga e Tchouameni. SportFace.