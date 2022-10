ATP Astana 2022 | Novak Djokovic rischia la squalifica per il lancio della racchetta

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022)si è qualificato per la Finale dell’ATP di(Kazakistan), approfittando del ritiro del n.4 del mondo, Daniil Medvedev. Il penultimo atto era sullo score di parità: 6-4 in favore del russo e 7-6 (6) per il serbo, ma il sipario è calato a causa dei problemi agli adduttori del vincitore degli US Open 2021. E così Nole si è preso la sua rivincita, ricordando proprio quella partita di New York dell’anno passato, quando dovette rinunciare al sogno del Grande Slam. Domani, quindi, lo vedremo in Finale contro il greco Stefanos Tsitsipas, impostosi per 4-6 6-4 6-3 contro l’altro russo Andrey Rublev. Vero è che l’asso nativo di Belgrado hato non poco nel decimo giocoseconda frazione, quando su uno scambio molto lottato ha avuto un momento che poteva costargli molto caro. ...