Arresti e unità di élite in azione | le strane voci ucraine su Mosca

Anche l'agenzia Unian sostiene che "sono in corso numerosi numerosi, detenzioni e blocchi di personale militare. Invece, tutte lemilitari attorno al perimetro di Mosca sono state messe ......41 Ponte Crimea, per il consigliere di Zelensky (Podolyak) dietro l'attentato c'è "scontro tra Fsb e Difesa russi" 17:09 Media ucraini: "speciali in azione in Russia, in corsodi ...