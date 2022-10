Allegri | “Preso un gol evitabilissimo e sbagliato molto tecnicamente”

Ma già nel primo tempo, nel primo tiro che abbiamosu un errore tecnico, abbiamo concesso ...senza dubbi: "Dobbiamo lavorare e migliorare". Difficile capire cosa potrebbe passare nella ...Lo dice il tecnico della Juventus Massimiliano, a Dazn, dopo la sconfitta subita a San Siro ... Ma già nel primo tempo, nel primo tiro che abbiamosu un errore tecnico, abbiamo concesso ...(Adnkronos) – “La Juve ha fatto bene per 25 minuti, poi abbiamo iniziato a passare la palla indietro. Non abbiamo rischiato granché, a parte il palo colpito da Leao. Poi abbiamo preso il gol su azione ...Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, commenta in conferenza stampa la sconfitta contro il Milan per 2-0. Ecco le dichiarazioni riportate da Tuttomercatoweb: La Juventus ...