Alex Di Giorgio | curiosità e vita privata del concorrente di “Ballando Con Le Stelle”

(Di sabato 8 ottobre 2022)Diè pronto per calcare il dancefloor di “Con Le” , programma condotto da Milly Carlucci al via stasera nel prime di Raiuno: lo sportivo sarà accompagnato dal maestro di danza Moreno Porcu.Di, nel palmares 35 medaglie per il prossimodi “Con LeDi, tra i concorrenti diCon LeTra i talenti del nuoto, Diha alle spalle due Olimpiadi quella di Londra nel 2012 e Rio quattro anni dopo. Nel 2013 agli Europei di Deprecen conquista la prima medaglia d’argento, seguita dai trionfi alle Universiadi, Giochi Del Mediterraneo e svariate medaglie. Due ...

... Ema Stokholma " Angelo Madonia; Gabriel Garko " Giada Li - ni; Enrico Montesano " Alessandra Tripoli; Giampiero Mughini " Veera Kinnunen; Dario Cassini " Lucrezia Lando;Di" Moreno ...Nello show del sabato sera di Rai1 sarà in coppia con il nuotatoreDiche ha espressamente richiesto per la sua partecipazione la presenza di un ballerino dichiaratamente gay che avesse ...Ballando con le stelle, chi è il nuovo ballerino dello show: età e vita privata Dopo i numerosi adii e ritiri nella scorsa edizione, Milly Carlucci è ...Ballando con le Stelle 2022: concorrenti, coppie, tutto quello che c’è da sapere sul dance show: la prima puntata della diciassettesima edizione in onda sabato 8 ottobre in prima serata su Rai 1.