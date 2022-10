Uefa Champions League | Ajax-Napoli 1-6 | Commento Tecnico-Statistico

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Per la Terza Giornata della Fase a Gironi della1-6.Azioni salienti (conclusioni verso la porta, dall'interno dell'area di rigore avversaria):2-19;primo tempo 2-9;secondo tempo 0-10.Percentuali realizzative:50% - 32%.Serata storica.inarrestabile. L'andamento della gara è stato omogeneo, come dominio azzurro. Si è arrivati alla porta avversaria con azioni multiple e variegate. Da più zone di campo. E, spesso, con un pressing ultraoffensivo asfissiante. Eppure l'aveva cominciato furiosamente. Ed in maniera altrettanto veemente. Infatti la prima frazione del primo tempo (25') è stata bellissima e combattuta. Poi ilha dilagato. E ha sciorinato Calcio Totale in casa dei Maestri del medesimo. Se si ...