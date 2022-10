Tutte le tappe che porteranno alla formazione del governo. Scrive Lippolis

Leggi su formiche

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ogni giorno televisioni e giornali ci parlano dell’onorevole Meloni che è all’opera per formare il nuovo. Nell’impazzare del “totoministri”, sembra quasi che l’esecutivo debba prender vita il giorno dopo. Non è così, perché vi è una serie di passaggi istituzionali da compiere. Innanzi tutto debbono costituirsi le Camere e i gruppi parlamentari. Camera dei deputati e Senato sono convocati il 13 ottobre per l’elezione dei rispettivi presidenti. Non è detto però che ci si riesca in un giorno solo, perché i regolamenti parlamentari sono esigenti in fatto di quorum. Il regolamento della Camera richiede la maggioranza di due terzi dell’assembleaprima votazione e la maggioranza di due terzi dei votanti nella seconda e terza votazione. Dquarta è richiesta la maggioranza assoluta dei voti. Se non ci si arriva si prosegue a ...