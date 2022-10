Tiscali

in semifinale: è sempre più il volto della WTA La numero 1 del mondo sta imparando, ha aggiunto, cosa comporti essere il volto di punta del circuito femminile. Ma prova a non farsene troppo ...Le uniche già qualificate per le Finals sonoe Jabeur. Nelle prossime settimane ci saranno in palio quasi 2000 punti. La lotta ai posti rimanenti è quindi ancora molto aperta. Il tabellone ... Swiatek avvicina Wozniacki: a un passo dalle 60 vittorie Si allunga la striscia di successi di Iga Swiatek. La numero 1 del mondo ha infilato la nona vittoria di fila e centrato la seconda semifinale consecutiva all'Agel Open, il WTA 500 di Ostrava che ...Le parole della n.1 al mondo durante il Media Day del torneo di Ostrava: “Mi piace molto qui, è più tranquillo e rilassante”. E intanto salta la BJK Cup Ad Ostrava, in Repubblica Ceca, tornerà in camp ...