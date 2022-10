Roma | Zazzaroni trova il problema | «Ora per Mou è qualcosa di serio»

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Ivanindividua ildelladopo la sconfitta contro il Betis: la sua analisi sul Corriere dello Sport Ivan, sul Corriere dello Sport, ha analizzato-Betis. IL COMMENTO – «Soprattutto l’inconsistenza di Abraham sta diventando unper Mourinho, che giustamente continua a dargli fiducia. Dybala, pur se in piena luce, non può bastare, così come lanon può pensare di poterla risolvere solo su palla inattiva». L'articolo proviene da Calcio News 24.

