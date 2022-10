Pioli “Il match con la Juve pesa più dei tre punti”

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “Se giochi al tuo livello puoi vincere gli scontri diretti, come quello di domani, sennò puoi anche perderli. All’interno di una stagione ci sono due o tre partite cheno più dei tree ildi domani ha un peso importante”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia del bigdi campionato contro lantus in programma al Meazza. “Chemi aspetto? Di solito inizia con il baricentro alto, poi si abbassa – spiega il mister rossonero in conferenza stampa – Non so se giocheranno più chiusi, la cosa importante è essere noi compatti e non sbagliare le cose semplici”. Affrontare Allegri non è mai facile: “E’ un allenatore capace che allena una squadra forte. Poi ogni partita è diversa. Finora contro di lui sono ...