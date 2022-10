Milan-Juventus | la probabile formazione | due dubbi per Pioli News

Siamo alla vigilia del big match, e in queste ore un inaspettato endorsement per i milanisti sta agitando il web. Durante la partita, che inizierà alle ore 18:00, Dwayne Johnson (noto anche come The Rock) sarà ...Una sfida planetaria: domani alle 18 sarà il momento della Grande Classica del calcio italiano, la sfida trache si affronteranno in un San Siro che va verso il tutto esaurito. ...Una sfida planetaria: domani alle 18 sarà il momento della Grande Classica del calcio italiano, la sfida tra Milan e Juventus che si affronteranno in un San Siro che va verso il tutto esaurito. Record ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...