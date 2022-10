Marrone Monza | approvato l’aumento dell’ingaggio

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 ottobre 2022) L’adeguamentodel giocatore ex Juventus Lucaè stato perfettamentedalCome riportato da TMW, iladeguerà l’ingaggio del giocatore biancorosso Luca. Nonostante, all’ex Juventus non è stato rinnovato il contratto in termini di anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.