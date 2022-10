Agenzia ANSA

Durante la presentazione del libro di Piergiorgio Odifreddi "In cammino alla ricerca della Verita'. Lettere e colloqui con Benedetto XVI"ha scherzato col matematico chiamando in causa anche padre Georg, prefetto della Casa Pontificia e assistente del Papa emerito, come "testimone oculare": "Lui dice che e' stato uno dei ...Alla presentazione è intervenuto anche, che ha rivelato di aver scritto a padre Georg, subito dopo la rinuncia di Ratzinger, chiedendo un incontro con il Papa emerito e ottenendo subito ... Lino Banfi scherza con Odifreddi: "Ho incontrato io per primo Ratzinger" - Italia Lettere e colloqui con Benedetto XVI" Lino Banfi ha scherzato col matematico chiamando in causa anche padre Georg, prefetto della Casa Pontificia e assistente del Papa emerito, come "testimone ..."Prima di venire qui ho pregato con Papa Benedetto, come ogni sacerdote cattolico fa, i vespri. E questo dice tutto". Lo ha detto mons. Georg Gänswein, segretario particolare del papa emerito Benedett ...