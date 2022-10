Lingo sospeso | su La7 ritorna Enrico Mentana

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Non sappiamo se la decisione abbia o meno a che fare con gli ascolti disastrosi cheha portato a casa nell’ultima settimana ( in realtà non ha mai brillato). Possiamo però dirvi che dal prossimo mercoledì si cambia tutto su La7. Infatti il programma di Caterina Balivo, almeno per il momento, sarà. Nessun comunicato stampa ufficiale da parte della rete ma un post sui social diche annuncia il suo ritorno in onda, in diretta, nella fascia che va dalle 17 alle 20. La7 si riaccende quindi, come era successo da febbraio, quando era scoppiata la guerra in Ucraina. Anche in quella occasione,sempre più volto della rete, aveva preso in mano le redini della medesima fascia oraria, con il diario sulla guerra in Ucraina. Questa volta si torna a parlare invece di politica ...