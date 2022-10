Lazio | Lotito | “Sarri è simile a Maestrelli | entrambi con la stessa filosofia”

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Claudioha parlato al margine della commemorazione in Campidoglio del centenario dalla nascita del tecnico artefice dello scudetto del ’74,. “Se lo rivedo inhanno unadi calcio e ci mettono ladedizione, lo stesso impegno.ha anche detto che sedere sullapanchina del Maestro è un onore”. Il Presidente ha poi continuato: “Una volta c’era un calcio più romantico, adesso è cambiato tutto”. Sulla squadra ha dichiarato: “I risultati non sono solo frutto di investimenti economici o matematici, ma anche il frutto di un’alchimia che si crea nello spogliatoio, attraverso un motto: tutti per uno, uno per tutti“. SportFace.

