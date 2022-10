Grande Fratello Vip 7 | scontri e i nominati della puntata del 6 ottobre 2022

(Di venerdì 7 ottobre 2022) LadelVip 7 andata in onda giovedì 6è stata molto intensa, a partire dalla lettera che ha mandato in studio Marco Bellavia. Successivamente ci sono stati momenti di tensione, ma anche di tenerezza grazie a due protagonisticasa. Avviene poi uno scontro con toni alti tra il conduttore Alfonoso Signorini e Sara Manfuso, che si conclude in maniera inaspettata. Arriva poi il consueto momento delleon. Vediamo tutti i dettagli. La lettera di Marco Bellavia al GF VipLadel GF Vip 7 ha visto ancora protagonista, fin dalle prime battute, la vicenda legata a Marco Bellavia e al bullismo. Alfonso Signorini ha fatto sentire una lettera inviata dall’attore che ha lasciato tutti ...

... e di rimettersi in gioco, nonostante il dolore per la scomparsa delmaggiore Alfonso, ... Rivedremo interpretazioni di tanti artisti italiani, nel miglior periodo della lorocreatività: ...... "Mr Vertigo", che parla dellaDepressione del 1929, con "i coltivatori e braccianti un po' ... L'umile sguardo di chi vede in ogni uomo e donna che incontra une una sorella da ...La settima edizione del Grande Fratello Vip ci ha già fatto vivere momenti molto toccanti, tra gli ultimi il racconto di Antonino Spinalbese sul padre morto suicida. L’hair stylist ed ex fidanzato di ...Sport, scherma, e gli alti bassi della vita: l'intervista di Charlie Gnocchi a Luca Salatino e Antonella Fiordelisi ...