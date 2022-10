Cirinnà protesta | FdI attacca i diritti Lgbt Luxuria la smentisce | il futuro governo non toccherà le unioni civili

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) La ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti ha varato in queste ultime ore, colche ha le ore contate, il piano nazionale per idelle persone. Le critiche di Eugenia Roccella alla ministra Bonetti Si tratta, avverte Eugenia Roccella in un post su Fb, di “un copia e incolla di quella presentata due anni fa dalla Commissione europea, laIQ Equality Strategy, che dovrebbe coprire il periodo 2020-2025. Ma perché Bonetti si è ridotta all’ultimo momento utile? La ministra – spiega Roccella – che evidentemente ritiene la Strategiauna patata bollente, ha voluto ridurlo a una semplice mossa pubblicitaria, evitando accuratamente di farsene davvero carico e di attuarla. Due piccioni con una fava: Bonetti fa finta di accontentare le associazioni, ma si ...