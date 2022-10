Adnkronos

Leggi anche Sostenibilità: olio di palma tra nutrizione e produzione, come raccontare l'olio di palma Per Erik Mejiaard, Iucn Oil Palm Task Force Chairman, Director of ...... le aziende richiedono a Rspo di utilizzare il marchio e lo possono fare sia con lacorporate sia per comunicazioni di prodotto. L'Italia si è sempre posizionata molto bene nell'... Certificazioni e comunicazione, come raccontare l'olio di palma "I temi della certificazione e della comunicazione sono due temi cruciali perché sono i due pillar che sostengono la possibile diffusione dell'olio di palma sostenibile: bisogna evidenziare come la ...L'Agenzia delle entrate apre alla possibilità di rimediare ad una cessione del credito errata, grazie alla c.d. remissione in bonis ...