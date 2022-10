Bollette luce | fino a 1 100 euro in più per le famiglie in un anno

Nelle pieghe della crisi energetica e dellenon pagate è racchiuso anche il futuro della Rai e del suo conto economico. Da qualche anno,...riuscire a pagare le utenze e di rimanere senza. ...... almeno ci lasci cambiare il Pnrr" Viene da chiederselo, perché alladi quanto ottenuto solo ... quello legato al caro -. Questo Giorgia Meloni dovrebbe chiedere al suo predecessore, se ...Parlare di acqua alla gola nel caso delle piscine non può che far sorridere, ma in realtà per i gestori sarà un inverno di lacrime e sangue. Anche nella ...Oltre 1.100 euro in più di spesa per la bolletta della luce in un anno. A tanto ammonta l’aumento che dovrà sostenere la famiglia tipo, con un consumo annuo di 2.700 chilowattora, in regime di maggior ...