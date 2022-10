Ritiro Asamoah | pronto al prossimo passo

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Dopo 357 partite ufficiali, 13 gol e 32 assist, Kwadoannuncia il suodal calcio giocato. L’esterno ghanese ha deciso di smettere a 34 anni e più di uno senza una squadra disposta ad offrire un contratto Chiude dopo aver con un palmares di tutto rispetto: in carriera ha vinto 6 campionati di Serie A, 4 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane, tutti con la maglia della Juve. Prima con Conte e poi con Allegri, che hanno continuato a schierarlo. Per il suo futuro, l’ex-calciatore ha già le idee chiare. Diventerà un procuratore. Inizia infatti il percorso da agente, per poi entrare nella scuderia di Federico Pastorello. Il Cagliari è stata l’ultima squadra diprima del. Con i sardi, appena 9 presenze prima di un importante infortunio.: la carriera ...