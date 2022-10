Mondiali di Judo | Assunta Scutto vince il bronzo | “Ancora non ci credo”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Tashkent – Ai Campionatidiappena iniziati a Tashkent (Uzbekistan) è arrivata la prima medaglia.ha conquistato ilnella categoria -48 kg battendo nei ripescaggi la spagnola Julia Figueroa per ippon. La ventenne napoletana, già vincitrice del titolo mondiale juniores 2021, ha riportato ilazzurro femminile sul podio mondiale dopo 15 anni. L’ultima italiana are una medaglia, anche in quel caso di, fu Ylenia Scapin nella categoria -70 kg nella edizione di Rio de Janeiro. La medaglia d’oro della categoria -48 kg è stata vinta dalla giapponese Natsumi Tsunoda, che ha sconfitto proprionella finale della pool B. La nipponica ha poi battuto in semifinale ...

Il tecnico delle azzurre Francesco Bruyere: "Penso che questa sia proprio una medaglia che parla da sola. Susy al suo ultimo anno junior è salita sul podio più prestigioso del mondo, queste cose non ..."