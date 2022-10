LIVE Sturm Graz-Lazio 0-0 | Immobile sfiora il vantaggio

(Di giovedì 6 ottobre 2022) La, a -3 dalla vetta in Serie A, riabbraccia l'Europa League dopo la brutta figura in Danimarca e il pesante k.o. contro il Midtjylland...

(Aggiornamento di Alessandro Rinoldi) RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta golscore: la Lazio affonda! PRIME PARTITE AL VIA! Siamo pronti a vivere i risultati di Europa League :...Allo Stadion Graz - Liebenau, la sfidaGraz Lazio valida per la terza giornata di Europa League: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadion Graz - Liebenau,Graz e Lazio si affrontano nel match valido per la 3ª giornata dell' Europa League 2022/23. SintesiGraz - Lazio 0 - 0 1 - Si parte! 3 - Occasione per lo ...59' Provvidenziale Romagnoli su Boving, che si era inserito in area di rigore. 56' Ancora Sturm pericoloso con Prass, che conclude dalla lunga distanza, Tuttavia, non inquadra lo specchio della porta.STURM GRAZ (4-3-1-2): Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat; Ajeti, Boving. A disp.: Maric, Schutzenauer, Borkovic, Kiteishvili, Sarkaria, ...