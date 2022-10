' Da Vela a Vela' a L' Uomo e il mare | la Rai insieme alla Fiv

The MediTelegraph

... 27 anni di cronache, storie, racconti, interviste ed emozioni dai mari del mondo, dalle regate di Giovanni Soldini, alla prima medaglia d'oro di una donna nellaazzurra con Alessandra Sensini, ...Mondello - Il Mondiale monstre dei Windsurfer continua ad animare Mondello. I 350 atleti e atlete da 25 Paesi dimostrano come lafacile e semplice da gestire delle classi tradizionali sia l'unica ancora in grado di produrre grandi numeri. Certo, loe prestazioni di un Windsurfer non sono certo paragonabili a quelle di un ... Navi a vela e carburanti a metanolo, la transizione costerà 3.000 miliardi L'associazione Vele d'Epoca Verbano con il patrocinio del Comune di Laveno organizza, sabato 8 e domenica 9 ottobre, le ultime gite della stagione a bordo delle imbarcazioni di una volta tra il golfo ...Alla vigilia della Barcolana 2022, il grande velista Giancarlo Pedote dà consigli su allenamento e alimentazione a chi vuole andare per mare in inverno.