Calcio | Agnelli | ' via del risanamento già intrapresa ma è percorso impegnativo' 2

(Di giovedì 6 ottobre 2022) (Adnkronos) - "L'ideale punto di contatto tra la Juventus pre e post pandemia sono le Women -prosegue il numero uno del club bianconero-, sinonimo di diversità e inclusività ma al tempo stesso fedeli alla tradizione bianconera – brillano ancora nei nostri occhi gli straordinari successi in campo nazionale (5° Scudetto consecutivo, Coppa Italia e Supercoppa) e le incredibili notti di Champions League all'Allianz Stadium. Il piano si basa su cinque solidi pilastri, che costituiscono altrettante sfide cui la Juventus tutta, in campo e fuori dal campo, è chiamata. Finanziario: è evidente a tutti, noi per primi, che l'equilibrio economico-finanziario, perduto durante gli anni di pandemia debba tornare a guidare le scelte strategiche della società. L'operazione straordinaria di aumento di capitale, è stata la tappa iniziale di questo, che deve oggi proseguire con ...

... oltre 7 miliardi di perdite cumulate nel comparto tra il 2019 e 2021, il bilancio 2021 - 22 dovrebbe essere l'ultimo anno in cui registriamo impatti diretti dovuti alla pandemia - scrive...Lo scrive il presidente Andreanella lettera agli azionisti. Il club "ha messo a punto, appena il contesto esterno lo ha permesso, un nuovo piano triennale nella consapevolezza che il ...e intende diventare realmente globale -dice Agnelli-. Sportivo: è il nostro core business e sempre lo sarà. Juventus significa competere ad alto livello per la vittoria, ogni giorno e in ogni ...Torino, 6 ott. - (Adnkronos) - "Le critiche e le delusioni, che nel calcio sono all ordine del giorno, sono utili per crescere, non devono essere trascurate e non lo saranno". Così il ...