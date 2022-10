Viminale | Salvini non molla e punta tre ministeri-chiave Meloni

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Interno, Infrastrutture, Giustizia, Agricoltura, Affari regionali: sono decisamente pesanti iche compongono il pacchetto di “desiderata” che la Lega è pronta a portare al “tavolo dei negoziati” con la leader in pectore Giorgia, impegnata a definire il prossimo scacchiere di Governo.non“Si riporti al centro la buona politica chiudiamo così la stagione dei tecnici”, si legge nella nota diffusa al termine del Consiglio Federale che suona anche come un avvertimento alla prossima Presidente del Consiglio. Una riunione breve che è servita però al segretario per fare chiarezza e dettare la linea: nessun dibattito sulla vita interna, neppure un intervento sulle regole con cui gestire i futuri congressi, ma una discussione, secondo diverse fonti centrata sui prossimi ...

Il nodoDiversi quotidiani continuano a parlare del nodo Matteo, su cui però ... soprattutto ale alle Riforme per l'Autonomia. " A me non risulta ci siano veti di alcun tipo. ...Così il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Lollobrigida, rispondendo a una domanda su un eventuale veto su Matteoal, durante una pausa della riunione dell'esecutivo del ...Nella sede in via della Scrofa a Roma è presente lo stato maggiore del partito. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è arrivata nella sede del partito in via della Scrofa a Roma per la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...