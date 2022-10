SuperNapoli ad Amsterdam | Ajax battuto 6-1

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo i quattro gol al Liverpool e i tre ai Rangers, il Napoli ne segna sei in Olanda. Punteggio pieno per la squadra di Spalletti che continua a guidare il girone a +3 sul Liverpool. Segna subito Kudus, ma Raspadori, Di Lorenzo e Zielinski ribaltano la partita già nel primo tempo (ricco di tante altre palle gol per il Napoli). Nella ripresa segna ancora Raspadori chiudendo subito il match. Poi firmano la goleada anche Kvara e Simeone.GRUPPO A Classifica: Napoli 9, Liverpool 6,3, Rangers 0 Prima giornata (07/09):-Rangers 4-0, Napoli-Liverpool 4-1 Seconda giornata (13/09): Liverpool-2-1, Rangers-Napoli 0-3 (14/09) Terza giornata (04/10): Liverpool-Rangers 2-0,-Napoli 1-6 Quarta giornata (12/10): ore 18.45 - Napoli-, ore 21.00 - Rangers-Liverpool Quinta giornata (26/10): ore 21.00 ...